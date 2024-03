Reprodução O compositor foi internado em São Paulo

Na última quarta-feira (6), Ney Matogrosso foi internado no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. As informações são do Portal Léo Dias e a assessoria de imprensa do hospital confirmou a entrada do cantor na unidade médica.



De acordo com a reportagem, ele segue internado no local e Ney Matogrosso tem um show marcado para o próximo sábado (9), em São Paulo. Até o momento, não há informações sobre alteração em sua agenda.

Natural de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, o artista completou 82 anos no dia 1° de agosto. Apesar da internação, seu perfil no Instagram segue normalmente com a publicação dos Stories.





Além disso, sua equipe não se manifestou sobre o assunto e nem mesmo divulgou um boletim médico com o estado de saúde de Ney Matogrosso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko