J.K Rowling voltou aos holofotes e está envolvida em mais uma prática de crime, desta vez envolvendo um caso de transfobia contra India Willoughby. A apresentadora abriu uma denúncia na polícia de Northumbri, no Reino Unido, contra a escritora após ser alvo de uma série de comentários transfóbicos no Twitter/X.

De acordo com o site Deadline, em 2015, India Willoughby passou por uma cirurgia de redesignação de gênero e foi considerada a primeira repórter trans de TV do país, quando trabalhou para o jornal regional da ITV Tyne Tees.

Em suas redes sociais, a repórter tem sido constantemente atacada pela roteirista, que a chamou pelo gênero errado. Entre as falas transfóbicas, estão: "não se tornou uma mulher" e "India faz cosplay de uma fantasia masculina misógina sobre o que é uma mulher". Ela ainda teria se recusado a usar os pronomes que India Willoughby e zombou da emissora em que a jornalista atua.

"A máscara caiu. Historicamente, as pessoas deram-lhe o benefício da dúvida, ouvindo que tudo o que ela faz é defender os direitos das mulheres (...) Ela não pode mais discutir isso agora que realmente assumiu e me disse amplamente que India Willoughby é um homem", explicou.







De acordo com a promotoria do Reino Unido, a escritora pode ser processada por crime de ódio. Entretanto, J.K Rowling rebateu dizendo que foi avisada por seus advogados que a "obsessão de Willoughby contra mim nos últimos anos pode atingir o limite legal para assédio".

"Ignorei esse conselho porque não me incomodaria em dar a India a publicidade que ele tão claramente deseja", escreveu em outroa publicação. "Consciente como estou de que é um crime mentir às autoridades, terei simplesmente de explicar à polícia que, na minha opinião, India é um exemplo clássico do narcisista masculino que vive num estado de raiva perpétua que ele não pode obrigar as mulheres a aceitá-lo segundo seu próprio valor", continuou. "Nenhuma lei obriga ninguém a fingir acreditar que a India é uma mulher", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

