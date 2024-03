Reprodução/Globo A atriz cometeu uma gafe ao vivo na atração

Nesta quinta-feira (7), Edvana Carvalho participou do Encontro com Patrícia Poeta, na Globo. A atriz de Renascer, que vive Inácia na trama, cometeu uma gafe enquanto mostrava um dos cenários da novela das nove. Ao invés de dizer fogão, ela insinuou que sua personagem usa o "cuzão" para cozinhar.



"A cozinha é o santuário da Inácia. Acho que José Inocêncio (Marcos Palmeira) manda da sala para fora, na fazenda inteira, menos na cozinha. Cozinha é um lugar de afeto, de aconchego, onde a gente se reúne, se alimenta", explicou.

"Então, aqui na cozinha de Inácia tem sempre um pezinho de arruda, pra espantar mau-olhado. Ela tem essas folhinhas que são comestíveis, enquanto eu tô fazendo uma cena ou outra, preparando uma comida, eu uso. Folha de louro, tem de tudo", acrescentou.

"Os ovos são de mentira, mas daqui a pouco chegam os de verdade. Aqui vai ficar cheio de hortifruti, tudo florido. E é de verdade, José Inocêncio é agrofloresta. E tem compostagem também! Na cozinha da Inácia a gente faz compostagem... Os legumes, as verduras, as frutas, a gente põe aqui as cascas para depois reutilizar", pontuou.





"Temos o fogão a lenha, que a gente usa para uma comida mais primorosa. Mas, no dia a dia, Inácia usa o cuzão... O fogão a gás mesmo", se corrigiu rapidamente.

"Tá sendo uma experiência maravilhosa (...) Pra mim é uma honra poder representar minhas tias, a minha mãe, as minhas avós (...) E saber que tem muitas mulheres no Brasil que se identificam com a Inácia, que é uma guerreira, uma mulher de pura sabedoria e com um coração tão maternal, tão grande é esse amor que ela tem por todos que passam aqui pela cozinha dela", concluiu.

