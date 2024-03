Reprodução O apresentador comentou sobre a participação do humorista

Nesta quinta-feira (7), o SBT promove uma coletiva de imprensa virtual para apresentar a maior parte dos programas que lançará neste ano. Durante uma conversa com o elenco do É Tudo Nosso, o apresentador Benjamin Back admitiu que sente medo com a presença de Victor Sarro na atração. O humorista já trabalhou em uma série de emissoras, mas não teve uma final feliz em nenhuma delas, alimentando teorias da conspiração de que atrações com ele já não começam bem.



Em 2013, o humorista foi demitido do Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, após a responsável pelo programa não achar graça em suas piadas. "Brinco com a situação, mas a demissão me marcou. Fui e ainda sou apontado como humorista sem graça, o dono das piadas que não fazia a Fátima Bernardes sorrir", disse a um site do UOL em 2019.

O roteirista também trabalhou no Tudo é Possível, na Record, e ao lado de Regina Casé, no Esquenta!, na Globo, mas não conseguiu conquistar o público e foi desligado. Com isso, criou-se uma grande teoria de que todos os programas em que Victor Sarro entra terminam sem um grande triunfo, ou até mesmo continuam em pé, mas sem contar com sua participação.





Na coletiva de imprensa, Benjamin Back comentou sobre as teorias de conspiração e admitiu que sente medo do humorista em sua nova atração. "Meu grande medo é ter o Victor Sarro no programa. O Victor Sarro atrai umas coisas ruins, né? Mas a gente gosta dele", disparou.

"Quando eu fui chamado no SBT pra fazer o piloto de um programa, eu falei assim: 'Mas a gente pode bolar tudo do jeito que a gente quer?'. Eu falei assim: 'Tem algumas pessoas que eu gostaria de trazer'. E a primeira foi Victor Sarro", acrescentou.

"Que erro, viu? Parabéns", brincou o humorista. "Eu sei. Eu tô arrependido, mas eu falei que queria ter o Victor Sarro", concluiu. O próprio comentou sobre sua passagem por diversas emissoras, e exaltou a empresa de Silvio Santos:

"Chego maduro e com uma bagagem de outras emissoras (...) É um programa que poderia entrar em qualquer horário porque ele funcionaria. Ele é o programa feito pro público do SBT. O público que foi criado pelo SBT que gosta desse caos e alegria que existe só dentro do SBT. Isso eu posso admitir porque já fui mandado embora de todas as outras (...) É o programa mais louco que eu já fiz na vida", brincou.

Durante uma das gravações, Helen Ganzarolli foi colocada contra a parede com uma brincadeira do humorista. Victor Sarro comentou sobre seu apelido "Tia Helen", mas a plateia entendeu "tira ela", e ela saiu do palco. "Olha aí o que você fez no meio do programa. É espontâneo", disparou a apresentadora. "Vocês já perceberam como terminam as brincadeiras do Victor Sarro. Sempre terminam mal", finalizou Benjamin Back.

