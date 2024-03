Reprodução/Instagram O cantor se pronunciou após a expulsão de seu filha do BBB 24

Nesta quarta-feira (6), Zezé de Camargo encontrará Wanessa Camargo pela primeira vez desde que a cantora foi expulsa do BBB 24. O cantor abriu o jogo sobre como lidou com a saída da filha do reality show da Globo e esclareceu que irá dar um puxão de orelha nela: "Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida".



"Quando ela saiu do BBB, eu só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver, né? Mas eu estou chegando amanhã (6) em São Paulo e eu vou encontrá-la pessoalmente, aí eu posso falar mais sobre ela", iniciou.

"Filho, independentemente do que pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independentemente do caminho dela, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 horas. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração", disse.





O artista ainda é pai de Camilla Camargo e DJ Igor Ci, frutos de seu antigo relacionamento com Zilu Godoi. "Minha mãe me dava bronca, meu pai me dava bronca, eu ficava emburrado, saía de casa com 14, 15 anos, querendo fazer o que eu queria. E aí minha mãe falou uma coisa: 'o dia que você for pai, você vai entender o porquê estou fazendo isso'. E hoje eu entendo a minha mãe: filho pra gente não cresce. Filho pra gente sempre é aquele bebê que a gente carrega no braço. A Wanessa tem filho grande, mas eu olho pra ela e a vontade é botar no colo. Pra gente, filho não cresce e não deixa de ser filho hora nenhuma", acrescentou.

"É claro que tem os desacertos, tem hora que contrariam a gente, mas não é assim, de eles fazerem o que a gente quer. A vida é deles, vai ter que entender assim a independência dos filhos, deixar eles baterem a cara na parede, voltarem e descobrirem que o caminho é por aqui, não é por aqui. É isso! Não deu certo? Estou aqui e conta comigo 100%", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

