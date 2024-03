Reprodução/Globo/João Miguel Júnior A emissora encerrou o contrato fixo com o ator

Na última sexta-feira (1°), foi ao ar o último episódio de Fuzuê. Com o fim da novela das sete, Nicolas Prattes deixou o quadro de funcionários fixos da Globo e não teve o contrato renovado após nove anos. A partir de agora, o ator poderá assinar por obra com a emissora, ficando livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming.

As informações foram publicadas em primeira mão pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. O filho da ex-paquita Giselle Prattes estreou nos folhetins quando ainda era criança. Em 1999, ele participou do último capítulo de Terra Nostra, como filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

Em 2015, retornou às telinhas em Malhação e aos poucos ganhou mais destaque na emissora, estrelando Rock Story (2016), Dança dos Famosos (2017), O Tempo Não Para (2018), Éramos Seis (2019), The Masked Singer Brasil (2021), Todas as Flores (2022), Vicky e a Musa (2023), Batalha do Lip Sync (2023), Rio Connection (2023) e Fuzuê (2023).





O artista também se aventurou no cinema e no teatro, estreando títulos como O Rei Leão 2 - O Ciclo da Vida Continua (2011), Meninos e Meninas (2014), Os Saltimbancos Trapalhões: O Musical (2015), Beatles num Céu de Diamantes (2017), O Segredo de Davi (2018), Flush (2020) e Pronto, Falei (2022).

Recentemente, Nicolas Prattes assumiu, com exclusividade à coluna, seu relacionamento com Sabrina Sato. Na última semana, o casal realizou sua primeira viagem juntos à Costa Rica e compartilharam registros nas redes sociais, trocando inúmeros elogios e mensagens de carinho.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko