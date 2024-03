Reprodução A atriz contou mais detalhes de sua relação com o cantor

Nesta quarta-feira (6), Mell Muzzillo participou do Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, e esclareceu os boatos de que estaria vivendo um romance com Xamã. Os dois esbanjam química em Renascer, novela das nove da emissora, e isso bastou para os internautas acreditarem que há algo a mais nesta relação.



"A gente está muito feliz, tem sido lindo. Xamã é um parceiraço, é muito generoso, a gente tem uma troca muito legal (...) Temos um casal originário na novela das nove. Isso é muito importante", admitiu.

"Eu consigo ler algumas coisas que chegam até a gente. Mas eu tô muito feliz com o resultado do trabalho feito, ver acontecendo, ver as pessoas falando sobre [a novela] positivamente é muito legal", confessou.





A relação entre os dois deu tão certo que a atriz participou do novo clipe do cantor, intitulado Quando a Gente Ama, lançado na última sexta-feira (1°): "Ele perguntou o que eu ia fazer no domingo, eu disse que ainda não tinha nada programado, e ele me chamou para fazer o clipe".

Seu primeiro papel em novelas tem sido como Ritinha, em Renascer. "Ela veio no momento em que eu menos esperava. Passei a vida inteira fazendo teste [sem passar]. Aí, eu fui a uma pré-estreia, e o nosso chefe de caracterização me viu lá e me indicou", pontuou.

"Fiz o teste normal, por vídeo, depois de uma semana pediram pra eu voltar para o teste presencial. Quando eu cheguei lá, era uma surpresa, eu já tinha sido aprovada. Naquele momento, tudo parou", contou.

"É uma escola, né? Sejamos sinceros, eu aprendo um pouquinho todo dia ali. Mas tô muito bem acompanhada. Tem sido uma experiência única, o momento mais importante e marcante da minha vida. Às vezes nem parece real, eu paro e penso 'meu Deus, eu tô vivendo isso'", concluiu.

Ela ainda ressaltou que sua família foi importante durante o caminho para a busca de seu sonho: "Sempre me apoiaram, sempre tive uma rede de apoio muito grande na minha família. Às vezes, quando eu não acreditava, eles acreditaram por mim. Devo tudo a eles, minha mãe, meu pai, meu irmão".

"Meu pai... Eu sinto ele meio incrédulo ainda, ele fica meio anestesiado vendo a novela. Minha mãe fica mais empolgada. E meu irmão conta pra todo mundo, onde ele vai, eu sinto o amor muito grande dele. Ele faz propaganda, desde sempre", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko