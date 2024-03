Reprodução O ator falou sobre sua relação com pessoas famosas

Bruno Mattos, intérprete de Blogueirinha, abriu o jogo sobre sua vida longe da personagem e das redes sociais. O ator ressaltou que ele não tem amizades profundas com pessoas famosas e que mantém sua vida pessoal e profissional separadas: "Minha vida é bem diferente da dela. Nem tenho amigos famosos, por exemplo".

"Minha família não entende muito. Para alguns, estar na TV é o auge, mas comandar um dos maiores programas da internet não. Acho um pensamento meio 30+", disse à GQ.



Em 2016, Bruno Mattos idealizou a personagem que deu início a um grande sucesso com suas sátiras. "Eu estava quebrado, tinha só um computador antigo, uma webcam e um sonho. Não podia comprar uma peruca boa. Sobrevivíamos com a aposentadoria do meu pai", relembrou.





"Estava com 23, 24 anos; fazia um curso de improviso e trabalhava em uma companhia teatral. Precisei abandonar tudo para cuidar do meu pai, que sofreu um AVC e parou de falar. Para não ficar sem fazer nada, resolvi criar vídeos para a internet", acrescentou.

"Até os meus 18 anos, reprimido, não havia assumido minha sexualidade (...) Porém, o discurso mudou. Era outra época, outro pensamento", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko