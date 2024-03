Reprodução Jéssica forjou as mensagens que foram espalhadas aos perfis de fofoca do Instagram

ATENÇÃO: Este texto contém informações sensíveis, que podem gerar gatilhos para pessoas com pré-disposição a depressão ou pensamentos suicidas. Se você estiver nessas condições, encerre a leitura a partir de agora e entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia pelo telefone 188.







Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que a estudante Jéssica Vitória --que tirou a própria vida no final do ano passado-- foi a autora das mensagens falsas que noticiavam um relacionamento amoroso com Whindersson Nunes. Além de criar os falsos prints, ela também teria espalhado as imagens às páginas de fofoca do Instagram.



"O que nós concluímos com essa investigação que todas essas notícias que foram veiculadas pelas páginas foi criado e partiu da própria jovem. Ela fez toda a montagem e ela divulgou para as páginas de notícias esse suposto namoro dela com o humorista", disse um dos policiais envolvidos no caso durante a coletiva de imprensa.

Na nota, a Polícia ainda afirma que Jéssica já estava em tratamento contra a depressão, e que ela conseguiu entregar às páginas de fofocas as mensagens que forjou com Whindersson por meio de perfis falsos que ela própria administrava.





Além disso, a Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC, de Araguari, responsável pela investigação, disse ter encontrado uma conversa com outra jovem, na qual constava uma incitação para que ela cometesse suicídio após a propagação das mensagens mentirosas que Jéssica criou. A moça que a instigou a tirar a própria vida foi identificada pela Polícia: ela tem 18 anos, é da cidade de Rio das Ostras (RJ), foi indiciada e responderá pelo crime de instigação ao suicídio.

Leia a nota da Polícia Civil de Minas Gerais:



"Nesta data (06/03) a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC/Araguari, concluiu as investigações sobre a morte da jovem J. C., ocorrida no dia 22/12/2023.



A jovem veio a óbito em sua residência na madrugada do dia 20/12/2023, sendo socorrida até o hospital Santa Casa, onde veio a óbito dois dias depois.

J.C. passava por tratamento em decorrência de uma séria depressão e à época veiculou-se que ela estava sofrendo ataques por meio de redes sociais após uma grande página de fofocas ter divulgado notícias falsas sobre um suposto relacionamento amoroso entre Jéssica e um famoso humorista. O humorista prestou depoimento à Polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem.

Após as investigações, a Polícia Civil identificou a origem das notícias falsas, apurando que a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela em uma rede social.

Ao final das investigações, foi identificado que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a cometer autoextermínio. A autora da mensagem, uma jovem de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras/RJ, foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio."