Reprodução O astrólogo previu o fim do relacionamento dos artistas



No dia 20 de fevereiro, Val Couto contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais uma previsão sobre o futuro de Wanessa Camargo. Além de acertar em cheio que ela seria expulsa do BBB 24, o astrólogo previu que o relacionamento da artista com Dado Dolabella estava fadado ao fracasso.





"Não, eles não ficam juntos. Eles podem ficar juntos até o mês dez, mês sete, mês nove, mas não passa. Não passa. Não passa, de forma nenhuma. Não vejo isso acontecendo de jeito nenhum ligado à Wanessa. Por parte dela [fim do relacionamento]", revelou.



E mais uma vez o vidente acertou em cheio. Enquanto Wanessa Camargo ainda estava confinada no BBB 24, sua mãe, Zilu Godoi, abriu o jogo sobre o relacionamento dos dois: "Ela não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada".







Logo após a expulsão, a sogra de Dado Dolabella impediu sua entrada no condomínio em Alphaville, em São Paulo, e fontes do jornal Extra confirmaram que a artista pediu um tempo no relacionamento antes mesmo de entrar no programa.



"O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa", disse uma fonte ao site.



Já nesta terça-feira (5), Dado Dolabella respondeu a um questionamento do colunista Leo Dia se seu namoro com a artista continuava de pé e intensificou os rumores de que não estariam mais juntos. "Poxa... Não consigo te responder isso", afirmou. O portal ainda questionou se isso seria resolvido quando eles se encontrassem, mas ele foi direto e reto: "Pode ser".



Ainda na entrevista, o tarólogo fez uma previsão sobre a expulsão da cantora do reality show da Globo, e o fato se concretizou 12 dias após sua fala: "Ela tá muito perdida. Ela tá indo muito por amizades e escolhas que ela tá fazendo. Só que muito breve ela deixa a casa".



"Ela vai ter um surto muito grande dentro da casa, tá? Envolve um homem. Esse surto dentro da casa do Big Brother envolve um homem. Isso é com certeza. Ela vai pensar em desistir e vai falar de deixar a casa. Isso eu vejo com toda a certeza do que eu tô te falando. Ela precisa tratar da saúde mental. Ela precisa cuidar dela própria. Eu vejo que ela tem vontade de deixar a casa e sair", acrescentou.



"Tem corte significativo que dá ela como fora do Big Brother. Ou como alguém tirando ela e dizendo: 'Olha, você foi eliminada'. Alguma coisa que acontece dentro do Big Brother. Eu vejo ela sendo cortada. Eu vejo ela saindo não por vontade dela, mas alguma coisa que vai acontecer lá dentro. Existe alguma coisa que vai tirar a Wanessa de dentro do Big Brother e isso vai dar um grande rebuliço na vida dela aqui fora", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko