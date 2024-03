Reprodução O ex-ator realizou uma harmonização íntima

Na última terça-feira (6), Kid Bengala revelou que estava a caminho de Vitória, no Espírito Santo, para realizar uma harmonização íntima. Aos 69 anos, o ex-ator pornô realizou o procedimento que consiste na aplicação de ácido hialurônico para aumentar a circunferência do órgão genital. Vale lembrar que seu membro mede em torno de 33 cm, um dos maiores do mundo.



Em seus Stories do Instagram, o influenciador contou mais detalhes do procedimento: "Alô capixaba, aqui é o Kid Bengala. Vocês estão curiosos para saber o que eu vim fazer aqui? Eu vim conhecer o Dr. Pedro. Ele é o número um, o melhor em harmonização íntima".

"Você que quer deixar o seu negócio mais grosso. Ele é o cara. Agora vocês estão curiosos também: 'Kid, mas você quer mais?'. Olha, a gente é grande, mas tá sempre querendo mais um pouquinho. Por isso que eu tô aqui", finalizou.





Ainda nos vídeos publicados pelo especialista nas redes sociais, Kid ressaltou que as mulheres não se importam com o comprimento, e sim com a "grossura". "Você aí quer fazer aquela harmonização íntima? Aquele engrossamento peniano?", questionou.

Recentemente, Kid Bengala foi contratado para uma campanha do Burger King, que desagradou o público e o mercado publicitário por conta do teor baixo nível e pornográfico das mensagens emitidas pelo ex-ator de filmes adultos. O material foi tirado do ar e jogado no lixo pela rede de fast food.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko