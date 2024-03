Divulgação A residência da artista tem vista para a praia de São Conrado

Elis Regina morreu em janeiro de 1982 após sofrer uma overdose, aos 36 anos. A cantora deixou uma mansão na praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Atualmente, a residência pode ser alugada por temporada ou para ensaios fotográficos, e as diárias custam R$ 5 mil.

O imóvel foi anunciado até mesmo em sites internacionais, e conta com uma agenda concorrida para os aluguéis. Em 1967, a artista comprou a casa de 350 m² e permaneceu nela por apenas cinco anos.

Após muitas insistências de seu namorado Ronaldo Bôscoli para que investisse no local, ela só aceitou a ideia após eles oficializarem a união. Dito e feito, a festividade foi nos jardins da mansão, com vista para o mar.

A residência foi construída pelo arquiteto Fernando Portuguese em um condomínio fechado. A construção é dos anos 1950 e as instalações, como pé-direito, portas altas e janelas de madeira, chamam a atenção.







O quarto principal conta com hidromassagem e closet. Os outros três quartos ficam no primeiro andar e possuem ar-condicionado, misturando móveis antigos e modernos. No terraço, há uma piscina, a suíte principal, chuveiro e sauna. Além disso, uma quitinete está à disposição para hóspedes e a área gourmet contempla um bar e uma sauna.

Toda a mansão é cercada de verde e luminosidade natural. Mesmo pertencendo aos novos proprietários, há uma foto de Elis Regina na sala e alguns móveis escolhidos pelo casal.

