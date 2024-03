Reprodução A Polícia Civil explicou se as páginas serão indicadas pela morte da jove

ATENÇÃO: Este texto contém informações sensíveis, que podem gerar gatilhos para pessoas com pré-disposição a depressão ou pensamentos suicidas. Se você estiver nessas condições, encerre a leitura a partir de agora e entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia pelo telefone 188.

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma coletiva de imprensa após a conclusão das investigações sobre a morte de Jéssica Canedo. A jovem tirou a própria vida após sofrer ataques ao divulgarem notícias falsas de que ela viveu um romance com Whindersson Nunes.

Até o momento, não há uma previsão para a responsabilização das páginas de fofoca. De acordo com as apurações, nenhuma das páginas divulgou a notícia de que os dois estavam juntos com a intenção de provocar a morte de Jéssica.

"Não existe a previsão culposa deste tipo de crime (...) Nenhuma das páginas divulgaram a notícia com o intuito de levar Jéssica a cometer suicídio, até porque Jéssica não era uma pessoa conhecida e a notícia foi veiculada não por conta de Jéssica, mas por conta do humorista [Whindersson], que é famoso e conhecido no Brasil inteiro. Não havia dolo por parte das páginas em divulgar a notícia e levar ela a cometer esse ato", explicou o porta-voz.

O mesmo explicou que a linha de apuração concentrou-se na jovem, que foi indiciada por seu suposto envolvimento após as autoridades identificarem mensagens dela incentivando o suicídio de Jéssica. A pessoa em questão tem 18 anos e mora em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Entretanto, a polícia esclareceu que não pode apurar ou imputar responsabilidade civil aos perfis envolvidos, pois isso cabe a outra esfera jurídica. Ainda assim, mencionou a possibilidade de uma investigação por crime contra honra, caso a família dela opte por representar legalmente contra os responsáveis.

"Não estamos falando aqui de responsabilidade civil das páginas, isso é em outro âmbito, outra seara, não cabe à polícia civil apurar e nem imputar este tipo de responsabilidade. Paralelamente existe a possibilidade de uma investigação por crime contra a honra, que a jovem possa ter sofrido por pessoas que atacam e até envolvimento pela veiculação da notícia. Porém, para que tenha a apuração por este crime, é necessária uma representação por parte da família", acrescentou.

O caso foi conduzido pela Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC, de Araguari, em Minas Gerais. A Polícia Civil ainda identificou que Jéssica Canedo foi a responsável pela divulgação das mensagens falsas entre ela e Whindersson Nunes.

Ao jornal O Globo, o delegado responsável pelo caso, Felipe Monteiro, informou que o perfil Choquei não foi indicado por indução ao suicídio: "Nós identificamos os três perfis de onde teriam sido originadas as notícias no suposto envolvimento. E a partir desses três perfis, nós pedimos quebras de sigilo e apuramos que os dados de criação e os dados de acesso aos perfis no período de dezembro de 2022 e de 2023, quando as notícias foram divulgadas, eles todos reportavam a própria jovem".

"Tanto dados de criação como, por exemplo, telefone, endereço de e-mail, como também dados de acesso aos perfis, IP, endereço do acesso de IP, tudo remetia à própria jovem. Então, por isso que a gente concluiu que foi ela a criadora e a divulgadora de tudo", concluiu.

Em seu perfil do Twitter, a Choquei publicou a notícia de que a jovem foi a responsável pela divulgação da troca de mensagens falsas. Nos comentários, internautas criticaram a atitude e ainda apontaram que a página errou em outros pontos.

"O que isso muda no fato de que vocês continuaram compartilhando uma notícia falsa sabendo que era falsa e ainda debocharam dos últimos pedidos de ajuda da vítima? Nada", escreveu um dos usuários. "Não exime a culpa de quem divulgou de maneira nenhuma", pontuou outro. "De qualquer maneira vocês debocharam dela com força, no mínimo vocês tem que pedir desculpas e aprender com o erro", comentou outro.



🚨URGENTE: Após as investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais identificou a origem das notícias falsas envolvendo a jovem Jéssica Canedo e o humorista Whindersson Nunes, apurando que a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca,… pic.twitter.com/1Owlv4QdgD — CHOQUEI (@choquei) March 6, 2024





*Texto de Júlia Wasko

