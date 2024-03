Reprodução/Instagram Reinaldo Gottino e Claudia Aied Valadão se desentendem durante o Balanço Geral





Um verdadeiro caos se instaurou nos bastidores do Balanço Geral, da Record, na última segunda-feira (4): o apresentador Reinaldo Gottino se desentendeu com a diretora Claudia Aied Valadão por motivos triviais da condução do programa, e a conversa subiu de tom, até chegar ao ponto dos dois ficarem aos berros um com o outro, deixando toda a equipe constrangida.







O clima ficou muito pesado. Gottino estava no estúdio, e Claudia no switcher. Eles repassavam as pautas e orientações, quando o apresentador fez uma reclamação mais ácida. A diretora não gostou e o bate-boca começou. O episódio foi ouvido e presenciado por algumas pessoas, e a coluna conversou com dois funcionários que acompanharam o barraco e relataram as mesmas cenas.

Contrariado com os direcionamentos de sua chefe, Gottino disse que reportaria a situação a Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record. Claudia, que é funcionária de confiança do executivo e atua na emissora há 32 anos, não baixou a guarda e ameaçou tomar a mesma atitude.

Mas o resultado disso foi outro: Claudia ficou enfurecida, largou o programa e foi embora para sua casa. Ela não voltou ao trabalho ontem (5) e nossas fontes dentro da emissora disseram que hoje (6) ela também não foi vista lá na Record. O que soubemos é que a diretora espera por um pedido de desculpas de Gottino, além de um tempo livre na agenda de seu superior para tratar do caso.





A coluna tem diversos amigos no Jornalismo da Record, e todos os ouvidos disseram que Claudia é uma profissional extremamente generosa e educada no dia a dia. E que vê-la em tom de destempero não é algo comum. Gottino é muito querido pela alta cúpula da casa, sobretudo pelos bons índices de audiência do Balanço Geral, que é o único programa linear da grade que costuma incomodar a Globo.

Resumindo: são dois profissionais tidos como essenciais para o Jornalismo, mas que há algumas semanas já não falam a mesma língua. Gottino segue trabalhando normalmente, e Claudia optou por se afastar.



A coluna procurou a Record na tarde de ontem e refez o pedido de posicionamento nesta quarta-feira, mas até a publicação deste texto a emissora optou por não se manifestar. Atualizaremos caso mude de ideia.