Reprodução/Gshow/Vitor Moreno O ex-BBB desabafou sobre a luta contras as drogas

No último domingo (3), o Domingo Espetacular, na Record, exibiu uma conversa com Diego Alemão. O ex-BBB retornou ao Brasil após meses em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos e falou pela primeira vez sobre sua batalha contra as drogas.



Em 2020, o empresário se envolveu em um acidente de trânsito em Curitiba, no Paraná, e foi condenado a um ano e cinco meses de detenção em regime aberto por ameaça, lesão corporal, embriaguez ao volante e desacato. Na mesma época, começou a receber telefonemas e ameaças de morte de estelionatários.

"Foi um período muito difícil e vai continuar, porque não é uma luta vencida do dia para a noite. Passei por um furacão e tanto (...) A partir dali, eu falei: 'Não tenho recursos pra pagar um segurança'. Sou um homem nessa selva de pedra", admitiu.





"A gente sai na rua e não sabemos o que vai acontecer. Era muita ameaça, e eu acabei fazendo igual o Marcelo D2: minha segurança era na cintura. Quando você começa a receber três, quatro ligações por dia dizendo que vão te pegar, te matar...", relembrou.

"Chegou uma hora que minha cabeça foi pirando, e aí cometi um dos meus maiores erros. Procurei uma fuga. Talvez até uma paranoia, começa tomando uma cervejinha a mais, uma vodca. Quando você vê, está usando o que não deveria estar usando", contou.

Em setembro de 2023, Diego Alemão foi preso por porte ilegal de arma no Rio de Janeiro após a Polícia Militar ser acionado com a denúncia de um homem alterado. "Quando saí da delegacia pela segunda vez, falei: 'Não dá, não quero isso pra mim. Qual é o próximo passo?' Fui em clínicas muito conhecidas, mas com mensalidades acima de R$ 100 mil. Pensei: 'Pra pagar isso aqui, vamos ver lá fora'", concluiu.

O ex-BBB se internou em uma clínica na Califórnia, nos Estados Unidos, conheceu uma nova namorada e está treinando jiu-jitsu: "Vida nova, me senti reconstruído".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko