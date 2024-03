Reprodução A semelhança entre as duas chamou a atenção dos internautas

Em suas redes sociais, Charles Spencer, 9º Conde Spencer e irmão da Princesa Diana, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto inédita da irmã ainda criança, em 1967. No Instagram, a semelhança entre Diana e Princesa Charlotte, filha do Príncipe William, chamou a atenção dos internautas.



Nas imagens, Charles Spencer e Diana aparecem ao lado da mãe, Frances Kydd, com 31 anos na época. "Minha mãe, Diana e eu, em 1967 (...) Eu tinha uns 3 anos, a Diana 5 ou 6. Amo como parecemos felizes. Nessa época, minha mãe me chamava de Buzz, porque ela me via com a energia de uma abelha feliz e barulhenta", escreveu na legenda.

"A Diana é idêntica à Charlotte", pontuou um dos usuários. "A primeira coisa que pensei, a Charlotte igual à vovó Princesa Diana", concordou outro. "A Charlotte é uma mistura da Rainha Elizabeth com a Princesa Diana", disparou outro. "É possível ver a Charlotte na Diana", concluiu outro.





A Princesa Charlotte, de apenas oito anos, é a terceira pessoa na linha sucessória ao trono britânico. Ela permanece atrás de seu pai, Príncipe William, e do irmão mais velho, Príncipe George, de 10 anos. Ainda assim, está à frente do irmão mais novo, Príncipe Louis, de 5 anos, e do tio, Príncipe Harry.





*Texto de Júlia Wasko

