Reprodução/Instagram O Príncipe William se recusou a comentar sobre o estado de saúde da esposa

Na última sexta-feira (1°), Príncipe William esteve no Racecourse Ground do Wrexham AFC, durante o Dia de São David, e foi questionado sobre o estado de saúde de Kate Middleton. Recentemente, a Princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia abdominal e tem se mantido "escondida" durante a recuperação.



"William, como está Catherine?", questionou uma fotógrafa no local. O Príncipe William não respondeu à pergunta e entrou no evento, negando todas as perguntas feitas: "Posso tirar uma selfie, por favor?" e "Posso cumprimentar a equipe? Eu voltarei".

De acordo com o Daily Mail, Kate Middleton segue sob supervisão de médicos e cuidados pós-cirúrgicos, incluindo fisioterapeutas e videochamadas com uma enfermeira especialista.





Segundo o conselho do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, são necessários dois a três meses de recuperação para se movimentar confortavelmente. Os pais da Princesa de Gales, Carole e Michael Middleton, e os irmãos, Pippa e James Middleton, também estariam ao lado dela para ajudar neste período.

Nos últimos dias, o sumiço de Kate Middleton incendiou as redes sociais. Teorias da conspiração apontavam que a princesa teria sido "escondida" pela Família Real por uma possível crise de ciúme de rei Charles III, que enfrenta uma crise de popularidade frente a comunidade britânica. Os boatos, no entanto, foram desmentidos.

