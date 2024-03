Reprodução/Instagram O ator contou mais detalhes de seu relacionamento com a cantora

Nesta terça-feira (5), três dias após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, Dado Dolabella foi visto no Aeroporto de Congonhas. Após a cantora sair do reality show da Globo, ele contou que estava a caminho do Rio de Janeiro para "dar todo apoio e amor que ela possa precisa". Entretanto, pouco depois sua sogra, Zilu Godoy, proibiu seu encontro com a amada e isso levantou rumores de um possível fim do relacionamento.

De acordo com o jornal Extra, a cantora teria pedido um tempo no namoro antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. "O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa", disse uma fonte ao site.

Com a expulsão de Wanessa Camargo, Zilu Godoy fez de tudo para proteger a filha e, segundo o colunista Felipeh Campos, ameaçou chamar a polícia caso ele tentasse entrar em seu condomínio em Alphaville, em São Paulo.





A empresária inclusive deu a entender que os dois não estavam mais juntos em um comentário no Instagram. "Ela não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", escreveu.

Já nesta terça-feira (5), ele respondeu a um questionamento do colunista Leo Dia se seu namoro com a artista continuava de pé: "Poxa... Não consigo te responder isso". O portal ainda questionou se isso seria resolvido quando eles se encontrassem, mas ele foi direto e reto: "Pode ser".





