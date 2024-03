Divulgação A líder global de negócios estará pela primeira entre os brasileiros em português

O Times Brasil, um novo grupo de mídia nacional, acaba de ser lançado, e com ele nascerá mais um canal de notícias na TV paga: o CNBC, que pertence à NBCUniversal, líder global e maior marca de jornalismo de negócios do mundo. Douglas Tavolaro, fundador e ex-CEO da CNN Brasil, é o responsável pelo nascimento da empresa.



A NBCUniversal produz notícias em tempo real que são consumidas por mais de meio bilhão de pessoas a cada mês em todas as suas plataformas. Já a nova empresa brasileira não será apenas um canal de notícias de negócios com cobertura 24 horas. O Times Brasil contará com uma programação variada com temas que influenciam o mundo dos negócios, sendo política, esportes, lifestyle, programas de entretenimento e reality shows.

Sua sede editorial será em São Paulo, contará com presença multimídia e estará disponível na televisão, no streaming, nas plataformas digitais e em outros meios de distribuição. Ainda neste mês, a empresa dará início a montagem da infraestrutura, definição de sedes, identidade de marca e conteúdo, recrutamento e treinamento de jornalistas e equipes de produção.

A empresa é liderada pelo jornalista Douglas Tavolaro, que possui 25 anos de experiência em grandes empresas da área no Brasil. Ele será o Chairman e Presidente do Conselho Editorial, que seguirá padrões editoriais internacionais e operará de forma independente.













"A CNBC é um ícone global do jornalismo, uma referência para qualquer empresa de mídia no planeta. Seu jornalismo é um modelo único de notícias confiáveis que tem a marca da NBCUniversal News Group. Uniremos a força e a qualidade do líder mundial na área com a experiência e o talento dos brasileiros para oferecer uma nova opção de informação ao Brasil (...) Temos confiança que os brasileiros vão abraçar o Times Brasil e a CNBC de forma especial", contou o comunicador.

Para sua estruturação, contou com a parceria da Attention Economics, especializada em empreendimentos de mídia internacional. Além disso, a empresa é representada por Gregory Beitchman, que atuou como Vice-Presidente Comercial Sênior da WarnerMedia e da CNN International, e como líder comercial global da Thomson Reuters. Ele autuou no lançamento de mais de doze empresas de mídia e implementou operações para a Bloomberg na Europa Oriental e para a CNN no Japão, Suíça, República Tcheca, Indonésia, Filipinas, Turquia, Grécia, Índia e África.

O acordo é inédito e consolidou-se como o primeiro assinado pela CNBC no Brasil. O conteúdo estará disponível para a população brasileira nas plataformas do Times Brasil. A nova empresa terá uma extensa linha de jornalismo produzida por brasileiros para brasileiros e o acordo incluiu todo o conteúdo exclusivo produzido pela CNBC no mundo e será exibido pela empresa brasileira na TV e em todas as plataformas digitais.

A mesma possui uma das maiores e mais inovadoras operações de notícias do mundo e produz mais de 15 horas de programação ao vivo diariamente em uma rede de notícias, fornecida pela CNBC nos EUA, Ásia, Oriente Médio e Europa. Ainda possui redações em Singapura e Londres, conectadas a estúdios de transmissão nos principais mercados internacionais.

"Estamos entusiasmados em trazer o conteúdo de notícias premium da CNBC para o público em todo o Brasil, em português. Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como o Times Brasil", disse KC Sullivan, Presidente da CNBC.

