Reprodução O empresário criticou as atitudes do chef de cozinha

Nesta segunda-feira (4), Alexandre Correa surtou nas redes sociais após ser informado que Eduardo Guedes ajuizou duas queixas-crime contra ele. O ex-marido de Ana Hickmann não gostou da situação e denotou o chef de cozinha, o chamando de talarico, safado e cozinheiro de lanchonete.



"Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada", disparou.

"Não suficiente, coloca o meu filho pra falar no seu celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você", acrescentou.





"Você ainda vai amargar um processo por fraude processual. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você", concluiu.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o chef de cozinha procurou a Justiça para resolver suas indiferenças com Alexandre Correa. Eduardo Guedes abriu duas queixas-crime contra o empresário.

Um delas, está ligada a um processo de difamação e outra por ele movimentar o Judiciário ao acusá-lo de prática de ilícitos envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele solicitou que o ex-marido de Ana Hickmann responda pelo crime do artigo 339 do Código Penal, incluindo crime de difamação e aumento da pena de um terço por ter sido cometido na internet.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko