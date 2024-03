Divulgação A empresa da cantora tem inúmeras dívidas em impostos

A empresa GMC Produções Artísticas, da cantora Gal Costa e sua ex-empresária e ex-mulher, Wilma Petrillo, acumula cerca de R$ 738 mil em impostos. Os débitos incluem dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Prefeitura de São Paulo e do Tribunal de Justiça do estado.





De acordo com o Splash Uol, os processos de cobrança da empresa mostram dívidas com a União e a Prefeitura de São Paulo, incluindo débitos de Imposto Sobre Serviço (ISS), Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos e Previdenciários.

Segundo a reportagem, os débitos previdenciários totalizam R$ 188.401,79, conforme a Fazenda Nacional. Já as dívidas com a Prefeitura de São Paulo alcançam R$ 549.861,79 até 1° de março de 2023. Além disso, há duas cobranças no Tribunal de Justiça de São Paulo relacionadas à taxa de coleta de lixo, uma de R$ 21 mil em 2021 e outra de R$ 24 mil.





Já o ISS chega a R$ 486.633,63 mil considerando o período de 2016 a 2020. "A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo informa que todos os créditos inscritos em dívida ativa são objetos de cobrança, de forma judicial ou extrajudicial", disse a Prefeitura ao site.

