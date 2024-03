Reprodução O cantor não gostou dos comentários feitos pelo músico

Seis dias após ser eliminado do BBB 24 com 78,23% dos voto, Rodriguinho tem mostrado que quer deixar seu passado de lado. O brother pediu perdão por suas atitudes e rompeu a amizade de mais de 35 anos com Salgadinho, após tomar conhecimento que o ex-vocalista do Katinguelê o criticou durante sua permanência no reality show da Globo.

Em seu Instagram, o músico deixou de seguir o amigo de anos e não quer mais papo com ele. Em fevereiro deste ano, Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho já havia avisado que Salgadinho era "cara de pau" e os dois se desentenderam.

"Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo do meu marido. Obrigada!", escreveu a mulher do ex-vocalista do Os Travessos.





Em meio a confusão, o ex-vocalista do Katinguelê admitiu que estava torcendo por Davi Brito e que não iria se manifestar sobre o programa: "Espero que a esposa do Rodrigo, que bloqueou os meus comentários para respondê-la, entenda que declaro apoio para quem eu bem entender. E espero que respeite isso".

"Primeiro que eu não bloqueei comentário nenhum. Segundo que sim, o problema não está em para quem você torce; você torce para quem quiser e tá tudo bem! O problema é dizer que é amigo e todos os dias eu ler comentários seus desnecessários a respeito desse amigo. Amigo de verdade enaltece os erros para a pessoa que errou, e não em página de internet. Se tivéssemos falando de dois adolescentes até seria compreensível, mas um homem maduro nessa situação, vejo que a amizade realmente não existe", rebateu Bruna Amaral.

Em respeito aos mais de 35 anos de amizade, Salgadinho disse que não iria responder à esposa do cantor, mas foi criticado por "queimar" o companheiro. "Mas tu tava queimando o teu amigo de 35 anos de amizade em várias publicações em página de fofoca mano... Se o cara era teu amigo o mínimo era valorizar isso. Enfim, cada um com sua torcida. Mas já dizia a letra da música, amizade é tudo!", escreveu o internauta.

"Salgadinho, por esses mais de 35 anos que você deveria ter mais respeito pela amizade que diz ter por ele. Até porque não é de hoje que venho recebendo comentários desagradáveis seus a respeito dele. Mas quando ele sair vai ver, e aí a gente vê o que acontece! (...) Bem longe a partir de agora!", finalizou a esposa do ex-BBB.

*Texto de Júlia Wasko

