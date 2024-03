Divulgação O cantor se desculpou por suas atitudes no reality show

Seis dias após deixar o confinamento do BBB 24, Rodriguinho compreendeu o peso de suas atitudes no reality show e desabafou com os seguidores. Em seu Instagram, o cantor publicou um longo texto admitindo seus erros e reforçando que não estava preparado emocionalmente para viver o confinamento.



"Estou passando aqui em respeito ao time Rodriguinho no BBB, aos fãs e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira e pela minha participação no BBB. Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas, falta de consciência e posicionamento correto sobre assuntos muito sérios com os quais estive envolvido no programa. Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa", escreveu.

"Entrei como um artista e redescobri um ser humano que desde os 10 anos viveu focado na carreira, muitas vezes sem tempo e atenção para a vida pessoal, para o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros. Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor", acrescentou.

"Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais que nem imaginava existir antes de participar do programa. Aproveito para agradecer ao Boninho e a TODA equipe do BBB e à TV Globo pelo convite e pela confiança na minha participação. Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo", concluiu.







Nos comentários, alguns internautas defenderam o artista e outros reiteraram que ele errou e muito durante o programa. "Uma decepção…eu era fã!", comentou um dos usuários. "Vá fazer mesmo um tratamento, você tem muitas falas violentas (querer resolver tudo na porrada) você age assim no meio dos seus amigos artistas? Se não agia agora todos eles conhecem esse lado agressivo. Se cure viu, estamos em outra era!", disparou outro.

"Pra mim vc não fez nada demais! Fica em paz cara! Vc foi importante demais para o programa!", defendeu outro. "Cara vc foi o melhor jogador dessa temporada, o resto é mi-mi-mi", pontuou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko