Reprodução Tente decifrar o enigma: quem você acha que são os personagens dessa história?





Esta modesta coluna, que tem amigos espalhados em vários lugares, acordou com uma história picante e bem interessante: um ator gay da Globo, comprometido e assumidíssimo, esteve com seu namorado nesta madrugada em uma das saunas gays mais badaladas de São Paulo. Desfilaram peladões na frente de todo mundo e buscavam uma "marmita" para variar o cardápio... Quem esteve no local ficou surpreso com a falta de inibição da dupla.







A começar pelo fato de que o tal ator, embora seja sabático na TV, goza de muita fama na internet por compartilhar nas redes sociais uma vida "perfeita" ao lado do namorado, com uma rotina de amor, viagens e certa ostentação. O parceiro também não é um completo anônimo: ele já participou da maior competição de dança da TV brasileira.

Por essa razão, as duas figuras não passaram despercebidas ao desfilarem sem toalha e com o corpo a jogo no Hotel Chilli, que é conhecido pelo público gay como Sauna Chilli Pepper (antigo nome social do local). "Eles são bem mais baixinhos do que eu esperava", disse a fonte da coluna que presenciou os passos dos famosos no antro de perdição. Essa, no entanto, foi a única crítica ao físico dos rapazes.

Segundo o relato que nos foi passado, os dois entravam e saíam com certa constância do dark room (quarto escuro em que tudo é liberado). Embora estivessem nitidamente "caçando", o olhar de poucos amigos e certa prepotência afastava qualquer investida de quem estivesse interessado. "Mas ninguém estava à 'altura' deles", relatou a fonte.





O ator e o namorado estavam em busca de pessoas com corpos perfeitos, que exalassem o aroma de whey protein, e pelo excesso de "carão", se divertiram muito pouco no local. Pelas rápidas entradas e saídas no dark room, parece que nem mesmo lá dentro eles tiveram êxito. O cardápio, ao que consta, não agradou o "gosto refinado" dos rapazes.

Uma pena, porque o local é um ambiente muito democrático e faz questão de criar um clima para que todas as pessoas "fora do padrão" se sintam à vontade e fiquem desinibidas para se divertirem. Mas os famosinhos foram contra a premissa da casa e despejaram certa arrogância ao desfilarem sem toalha.

O curioso nessa história toda é que este casal tem uma vida de margarina nas redes sociais. As publicações são sempre carregadas de amor, romance, parceria inquebrantável... Mas, pelo visto, uma terceira (ou quarta, quinta...) pessoa é sempre bem-vinda. A notícia boa para quem está disposto a se candidatar ao posto de "marmita" é que os dois estão passando uma temporada em São Paulo, já que o ator está em cartaz com uma peça em um teatro da cidade.