Dilma Rousseff invadiu evento sobre sexo acidentalmente





Uma situação pra lá de inusitada aconteceu na última sexta-feira (1º): a ex-presidente Dilma Rousseff acabou invadindo acidentalmente um evento privado de "surubão", em São Paulo, e caiu na gargalhada ao se dar conta de seu próprio feito. Ela ficou cinco minutos no local, deu meia volta e saiu, como se nada tivesse acontecido. E depois começou a fazer piada na área externa.







O fato ocorreu dentro do Aya, um anexo do badalado hotel Rosewood, em que era realizado o evento de lançamento do Surubaum, podcast de sexo que será apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Alguns jornalistas foram convidados para entrevistar os artistas e se depararam com essa cena inusitada.

Dilma estava acompanhada de três assessores e caminhava livremente pelas dependências do hotel, até que se deparou com uma cortina preta, instalada ali justamente para criar uma divisão de ambientes e deixar o "surubão" mais privativo. Mas a ex-presidente e sua trupe, sem saber onde estavam se metendo, invadiram o espaço e ficaram alguns minutos lá dentro.

Ela deu um tímido "oi" aos apresentadores e as entrevistas que estavam sendo realizadas lá no espaço foram interrompidas. Afinal, quem imaginaria que a ex-presidente da República estaria presente em um lançamento de um programa sobre sexo?





Assim que saiu do espaço, diversos jornalistas estavam do lado de fora, aguardando suas vezes para entrevistar Bruno e Giovanna, e acabaram cercando Dilma. Alguns a tietaram, e os comentários de quem participou deste encontro imprevisível foi de que ela estava extremamente simpática e acessível, e até fez algumas piadas com o grupo.

Na conversa com os jornalistas, quis saber se algum deles trabalhava na cobertura política, mas todos que estavam ali pertenciam a veículos e editorias que cobrem o universo do entretenimento. E isso foi o que bastou para ela se soltar ainda mais e até conduzir a conversa para um lado mais humorado.

A coluna soube que Bruno Gagliasso até conversou, muito rapidamente, com a ex-presidente. Será que ele a convidou para participar de seu Surubaum?

Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank lançaram podcast sobre sexo