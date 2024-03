Rogério Gomes/Divulgação Pepita e o marido, Kayque Nogueira, com o pequeno Lucca no colo





A cantora Pepita foi madrinha de um casamento coletivo de cinco pares LGBTQIAP+ na noite de sexta-feira (1º), em São Paulo. Ao lado de seu marido, Kayque Nogueira, do filho, o pequeno Lucca, ela foi testemunha da celebração do amor, uma iniciativa conjunta do restaurante que sediou o evento juntamente a um coletivo de acolhimento.





"Foi uma honra e uma alegria indescritível poder testemunhar esse momento único e significativo", disse a artista, emocionada com a celebração.

O evento foi realizado no restaurante Altar, que pertence à chef e apresentadora Carmem Virgínia, e também tem como sócia a cantora Luísa Sonza, e contou com a colaboração do Núcleo Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidade (Gema/UFPE).

"Nossa missão é promover um ambiente onde todos possam amar livremente, sem medo ou discriminação. Este casamento coletivo é um marco em nossa jornada de inclusão", enfatizou Carmem, que apresentou programas no canal GNT.

Esta não é a primeira vez que o Altar abraça o amor em todas as suas formas. Em 2018, na unidade do Recife, a chef realizou um casamento coletivo, unindo 13 casais. Essa iniciativa foi motivada pelo receio de mudanças legislativas que pudessem afetar as uniões homoafetivas. "É com muita alegria que agora estamos entusiasmados em trazê-la para São Paulo", disse Carmem.

Rogério Gomes/Divulgação Casamento coletivo LGBTQIAP+





