Divulgação Naiara Azevedo teve importante vitória no processo que move contra o ex-marido





Naiara Azevedo acaba de ter uma vitória importante no batalha judicial que abriu contra seu ex-marido, Raphael Alves Cabral, acusado de praticar violência física e patrimonial: vídeos, fotos, depoimentos de testemunhas e exame de corpo de delito comprovaram que ela foi vítima do ex-parceiro. A Polícia Civil do Estado de Goiás indiciou o empresário pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher.







Em documento exclusivo obtido pela coluna, a delegada Caroline Matos Barreto, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), determinou que todo o material apresentado como provas por Naiara foi suficiente para entender que ela foi vítima de diversos crimes praticados por seu ex-marido. O despacho foi protocolado em 22 de fevereiro.

"Consta nos autos que Raphael Alves Cabral teria, no dia 7 de julho de 2023, injuriado, ameaçado e agredido fisicamente sua esposa Naiara de Fátima Azevedo. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por declarações (a qual se atribui especial relevância), bem como por laudo pericial de corpo de delito, 'lesões corporais' indireto e depoimentos de testemunhas indiretas do fato. Isto posto, promovo o indiciamento de Raphael Alves Cabral pelos delitos previstos nos artigos 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, e artigo 5, inciso III, da lei 11.340/06", despachou.

Traduzindo para você, caro leitor, os artigos 147 e 129 do Código Penal, indicam, respectivamente, os crimes de ameaça e lesão corporal. Já o artigo 5 trata de assuntos relacionados à violência doméstica. Ou seja, o ex-marido da cantora foi indiciado pela prática de três crimes.





No entendimento da Polícia Civil, as práticas dos crimes estão comprovadas. Os depoimentos das testemunhas que conviveram com o ex-casal foram fundamentais para o indiciamento de Raphael, bem como o vídeo gravado por Naiara em que ele aparece dando um golpe em sua mão enquanto usava o telefone celular. Mas a delegada fez questão de salientar que as palavras da vítima foram de suma importância para o caso.



Ainda no pacote de provas, Naiara apresentou fotos e vídeos de uma possível perseguição e ameaças de Raphael após ela trazer seu caso à tona, em 3 de dezembro do ano passado, em entrevista ao Fantástico.

Duas semanas após a entrevista ao programa da Globo, a cantora precisou deixar sua casa escoltada após o sistema de segurança identificar que dois homens estavam perseguindo seus passos e cercando a propriedade usando um carro. Ao identificar a placa do automóvel, descobriu-se que ele pertence a Maria José Alves Cabral, sua ex-sogra, mãe de Raphael. Sentindo-se ameaçada, ela deixou o local e passou alguns dias hospedada em um hotel.

Com o entendimento da Polícia Civil de que Raphael praticou diversos crimes contra Naiara Azevedo, agora o caso passa para as mãos do Ministério Público, que irá reavaliar o caso. Uma fonte ouvida pela coluna afirma que, diante das provas e da decisão da delegada que avaliou as provas, as chances dele escapar ileso são mínimas, e que o caso está encaminhado para que se torne réu.