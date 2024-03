Reprodução/Instagram A cantora deu sua opinião sobre a intimidade

Na próxima terça-feira (5), o primeiro episódio de Surubaum, programa inédito apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no YouTube, estreia com uma entrevista muito picante das cantoras Marina Sena e Juliette. A dona do hit Ai Que Delícia o Verão foi direta e reta em suas declarações e abriu o jogo sobre preferências na cama.



"Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele", disparou.

"Sou preguiçosa, gosto que me comam", acrescentou ela, sem pudores. Além disso, a artista admitiu que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm" ao opinar sobre o tamanho ideal do membro.





Por outro lado, Juliette contou que já fez sexo com um motorista enquanto o carro estava em movimento: "Faz muito tempo. A minha infração já prescreveu", disse ela, aos risos.

*Texto de Júlia Wasko

