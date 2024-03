Reprodução O ator foi contratado para integrar o time de debatedores

Na próxima terça-feira (5), Hugo Bonemer estreia no time de debatedores do Sem Censura, na TV Brasil. O programa retornou ao canal em fevereiro deste ano e conta com o comando de Cissa Guimarães. O ex-ator da Globo já participou de diversas novelas e séries da emissora, como Malhação (2013), Alto Astral (2015), A Lei do Amor (2016), Vai que Cola (2019 e 2022) e Passaporte para Liberdade (2021).



Vale lembrar que Hugo Bonemer é primo do jornalista William Bonner e é atualmente um dos nomes mais requisitados no teatro musical, tendo em sua carreira papéis importantes nos espetáculos Hair (2010), Rock in Rio (2013/2016), Ayrton Senna, O Musical (2017) e Yank! (2018).

Na programação da TV Brasil, o ator estará ao lado de Milton Cunha, Dadá Coelho, Rodrigo França, Fabiane Pereira, Katy Navarro, Bia Aparecida e Murilo Ribeiro, o Muka.







Já nesta segunda-feira (4), Rodrigo França estreia na bancada do Sem Censura. O diretor de cinema e teatro estará ao lado do rapper Djonga, da atriz Eliane Giardini, da jornalista Rosana Hermann e da atriz e influenciadora digital Ana Terra.

O novo formato do programa acontece de segunda a sexta-feira, as 16h às 18h e conta com clássicos da atração como a bancada redonda e a apresentadora no centro. A trilha sonora ganhou um ritmo mais popular e a identidade visual também foi reformulada, contando com elementos mais jovens e conectadores com o universo digital.

A direção-geral é de Bruno Barros, que já comandou o Sem Censura em outras temporadas, e a direção artística de Leila Maia. A cada sexta-feira, poderemos acompanhar atrações muscais fazendo tributo a outros artistas.

Desde 1985, o Sem Censura está na grade da TV Brasil quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora. Entretanto, ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle, entre 1996 e 2016. Em 2021, foi repaginado e passou a ser transmitido semanalmente, e após três anos conta com a apresentação de Cissa Guimarães.

