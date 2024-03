Reprodução O astrólogo previu a expulsão da cantora do reality show

No dia 20 de fevereiro, Val Couto contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais uma previsão sobre o futuro de Wanessa Camargo. De acordo com o astrólogo, a cantora sairia do confinamento do BBB 24 contra sua vontade por meio de uma expulsão. E o fato se concretizou 12 dias após sua vidência.



No último sábado (2), Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 após bater acidentalmente na perna do motorista de aplicativo. O brother reclamou do comportamento da sister, que logo foi chamada no confessionário e recebeu a notícia de que estava fora da competição.

Entretanto, o vidente já havia previsto que isso iria acontecer. Doze dias antes da expulsão, ele disse: "Ela tá muito perdida. Ela tá indo muito por amizades e escolhas que ela tá fazendo. Só que muito breve ela deixa a casa".

"Ela vai ter um surto muito grande dentro da casa, tá? Envolve um homem. Esse surto dentro da casa do Big Brother envolve um homem. Isso é com certeza. Ela vai pensar em desistir e vai falar de deixar a casa. Isso eu vejo com toda a certeza do que eu tô te falando. Ela precisa tratar da saúde mental. Ela precisa cuidar dela própria. Eu vejo que ela tem vontade de deixar a casa e sair", acrescentou.







"Tem corte significativo que dá ela como fora do Big Brother. Ou como alguém tirando ela e dizendo: 'Olha, você foi eliminada'. Alguma coisa que acontece dentro do Big Brother. Eu vejo ela sendo cortada. Eu vejo ela saindo não por vontade dela, mas alguma coisa que vai acontecer lá dentro. Existe alguma coisa que vai tirar a Wanessa de dentro do Big Brother e isso vai dar um grande rebuliço na vida dela aqui fora", finalizou.





*Texto de Júlia Wasko

