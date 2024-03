Reprodução/Globo/Paulo Belote O perfil comprou votos únicos para eliminar o brother

Nesta segunda-feira (4), uma publicação no Twitter chamou a atenção dos fãs do BBB 24. Um perfil na rede social ofereceu R$ 20 aos usuários que utilizassem seu voto único no Davi Brito neste paredão. Com intenção de eliminar o motorista de aplicativo do reality show da Globo, o usuário informou que teria mais de R$ 3 mil para retribuí-los.



"ATENÇÃO! Compro votos únicos #ForaDavi Quer ganhar 20$ fácil? Use seu voto único votando nele e mande o comprovante na DM COM O HORÁRIO, vou mandar R$ 20,00 no pix para quem fizer tudo certinho", publicou na rede social.



O responsável pelo perfil ainda alertou os internautas que a demanda estava grande: "Muitas dms gente, estou dando prioridade para quem está fazendo gravação de tela para confirmar que vocês votaram mesmo, BORAAAAA".









"Imagina ganhar vintão votando? Eu amo. Obg divo", comentou um dos usuários. "O meu já tá na conta, obrigada", escreveu outro. "Já recebi o Pix na dm, muito obrigado", agradeceu outro.



Use seu voto único votando nele e mande o comprovante na DM COM O HORÁRIO, vou mandar R$20,00 no pix para quem fizer tudo certinho. #BBB24 pic.twitter.com/JTWDQ4NTA4 — Carlos Henry (@uaicarloshenry) March 4, 2024





*Texto de Júlia Wasko

