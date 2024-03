Reprodução/Globo O ator confirmou sua participação no novo seriado da emissora

Em 2022, Matteus Cardoso conquistou o público da Globo com seu charme ao estrear em Mar do Sertão. Na novela das seis, o ator interpretou Joel Leiteiro e consolidou uma legião de fãs. Sem contrato fixo com a emissora, ele confirmou que estará em Forróbodó da Paixão, nova série do SBT Nordeste.



Em seu Twitter, ele comemorou a notícia: "Já posso falar que sou o mais novo ator contratado pelo SBT para ser um dos protagonistas do seriado de comédia Forrobodó da Paixão. Elenco 100% Nordestino. Gravações começam essa semana em Salvador".



A nova produção da afiliada da rede de Silvio Santos conta com direção de Fernando Guerreiro e produção da Têm Dendê. O roteiro é assinado por Caio Guerra, Letícia Simões e Claudio Simões, e até o momento, Carlos Betão, Mariana Costa, Denise Correia, Ana Mametto, Edmilson Barros, Matteus Cardoso e Álvaro Dantas foram confirmados no elenco.

A série ainda contará com participações especiais do comediante Matheus Buente, da drag queen Nininha Problemática, dos atores Roberta Azevedo, João Guisande, Zeca de Abreu, Luiz Pepeu, Gil Teixeira, Daniel Farias, Felipe Mago e Hugo Bastos e dos músicos Liv Moraes, Almério, Chambinho, Rapadura e André & Mauro.







As gravações serão realizadas entre os dias 9 e 20 de março no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na Bahia. Seguindo o formato de sitcom, ainda contará com a presença do público.

Ao todo serão oito episódios em que conheceremos a história do Bar do Paixão, localizado em Caicó, no Rio Grande do Norte. Após a morte do dono do estabelecimento, Legítima, uma jovem cozinheira, faz de tudo para manter o local em funcionamento. Enquanto isso, ela ainda precisa lidar com relações amorosas, problemas financeiros, herdeiros loucos e ataques de sua mãe.

