Reprodução O político abandonou o programa após uma piada do apresentador

Na última segunda-feira (26), Thammy Miranda participaria como uma das atrações do Programa do Ratinho, no SBT, mas abandonou os bastidores do estúdio após ouvir uma piada transfóbica feita pelo apresentador.



"Eu não sei se ele ou ela. É ele, né? É ele! É o Thammy! Agora ela tem barba, né?", disse ao anunciar a entrevista. Vale lembrar que o filho de Gretchen é um homem trans e iniciou sua transição de gênero há dez anos. As informações são de Gabriel Vaquer, do F5.

O político seria entrevistado na atração da emissora de Silvio Santos, mas foi embora minutos antes de entrar no ar. Mesmo com sua ausência e piada inapropriada, Ratinho continuou o programa normalmente e não comentou sobre o assunto. Ele sequer explicou aos telespectadores o motivo da ausência de Thammy Miranda.





Essa não é a primeira vez que os dois enfrentam problemas. Em 2018, o comunicador admitiu ser "careta" ao se recusar a reconhecer o político como homem: "Eu não consigo entender. No ano passado, aquele rapaz... Pabllo Vittar, tem saco, eu vi. Tava na internet, eu vi. Ganhou como 'Melhor Cantora', mas não é cantora. É cantor. Quem tem saco é cantor. Agora o homem mais sexy é a Thammy? Ela não tem saco".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko