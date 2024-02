Divulgação A atriz será a nova apresentadora do podcast

Nesta quinta-feira (29), Clara Moneke foi anunciada como a nova apresentadora do Match o Papo, o podcast do Tinder. A intérprete de Kate em Vai na Fé ganhou notoriedade no último ano e recebeu uma indicação de Revelação do Ano no prêmio Melhores do Ano da TV Globo. No episódio de estreia da nova temporada, que vai ao ar na próxima terça-feira (5), a artista conversará com Valentina Bandeira, ex-apresentadora que esteve a frente do podcast por quase dois anos.



"Estou incrivelmente empolgada com este novo capítulo em minha carreira. A transição de atriz para apresentadora representa um desafio emocionante e gratificante para mim - assumir um projeto como o 'Match o Papo', tão amado pelo público, é uma oportunidade única. É uma felicidade genuína ter a chance de trazer novas perspectivas e histórias envolventes para os ouvintes, oferecendo um conteúdo inspirador e cativante que ressoe com todos os que nos acompanham", admitiu Clara Moneke.

As temporadas anteriores acumularam milhões de visualizações, curtidas e compartilhamentos no TikTok, além de contarem com a participação de convidados como Chico Moedas, João Guilherme e Karol Conká. O sucesso foi tanto que conquistou o prêmio TikTok Funciona: Criatividade que Converte no TikTok Ad Awards de 2023.





"Estamos muito felizes em trazer de volta o Match o Papo com uma nova temporada e com Clara Moneke como nossa nova apresentadora. O Match o Papo se tornou parte integrante da experiência do Tinder no país, refletindo nossa vontade de nos inserir e fazer parte da cultura brasileira. É importante para nós criar conteúdos interessantes e relevantes que engajem as pessoas fora do aplicativo, e o Match o Papo é um excelente exemplo disso", declarou José Diogo Costódio Rodrigues, Diretor de Marketing LATAM do Tinder.

No primeiro episódio, Valentina Bandeira contou como se sentiu por realizar a entrevista que "revelou" Chico Moedas e mais detalhes de suas visões sobre traição, monogamia e vida amorosa: "[Estamos em] 2023! Vamos parar de ser moralistas e começar a entender as coisas de forma mais realista. 'Ah, traição, meu Deus do céu', isso é mais antigo que tudo. As pessoas têm suas próprias vidas, estão vivendo do jeito delas. Eu não ia querer impedir que um namorado meu, por exemplo, perdesse uma oportunidade por minha causa".

"Você não é monogâmica?", questionou a apresentadora. "Sou! Mas eu sou a favor de uma monogamia com traição silenciosa, onde eu não fique sabendo, e você faz o que quiser sem me contar, e volta pra casa tranquilo", respondeu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko