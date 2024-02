Reprodução O diretor geral do reality show confirmou o programa até 2027

Nesta quinta-feira (29), Boninho confirmou as próximas três edições do Big Brother Brasil. O diretor-geral do reality show da Globo almoçou com os demais responsáveis pelo programa, incluindo Tadeu Schmidt, e comemorou: "Rumo ao BBB27".

Em seu Instagram, ele publicou uma foto em um almoço ao lado dos colegas de equipe. "Um brinde a harmonia da casa e esse time que vai estar junto MAIS três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!", escreveu.

Nos comentários da publicação, internautas comemoraram a novidade e ainda deram dicas para as próximas edições. "Chega de camarote. Além deles não entregarem nada, os participantes ainda ficam com medo de se indispor com eles", comentou um dos usuários. "Aguardando um BBB signos. Com um participante de cada signo, fica a dica da aquariana aqui", disse outro.







Em fevereiro deste ano, o NaTelinha publicou em primeira mão que o BBB 25 sofria mudança não só no valor do prêmio, mas no fim de Boninho como diretor-geral do programa. De acordo com o site, esta edição seria seu último programa, mas ao que tudo indica, ele renovou o contrato para permanecer, pelo menos, até o BBB 27.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko