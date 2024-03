Reprodução/Instagram A atriz foi convidada para participar do novo remake da emissora

Fora das telinhas desde Império (2014), Leandra Leal poderá retornar às novelas ao entrar para o elenco do remake de Vale Tudo, na Globo. A atriz recebeu o convite para viver Heleninha Roitman, papel de Renata Sorrah na versão de 1988.

De acordo com a coluna Play, do O Globo, sua personagem será filha de Odete Roitman, a grande vilã da trama, e enfrentará uma luta contra o alcoolismo. Na versão original, Heleninha Roitman também travou uma batalha com o ex-marido, Aurélio, pela guarda do filho.

O remake estreia na Globo em 2025 e a emissora já está atrás de possíveis nomes para o elenco. A novela foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e será adaptada por Manuela Dias, autora de Amor de Mãe.





Anteriormente, também foram personagens marcantes Maria de Fátima (Gloria Pires), Raquel (Regina Duarte), César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli) e Ivan (Antonio Fagundes), entre outros.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko