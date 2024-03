Reprodução A ex-BBB relembrou o episódio que provocou a expulsão da cantora

Natália Deodato contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes do extinto Jogo do Discórdia do BBB 22, que culminou na expulsão de Maria Bomani. A sister abriu o jogo e revelou como se sentiu com a agressão sofrida em horário nobre da Globo.

Para quem não se recorda, a polêmica do reality terminou com uma agressão por parte da cantora. A atividade consistia nos brothers despejarem uma água suja de um balde em seus adversários, mas Maria Bomani bateu com o item na cabeça da sister propositalmente. Após a produção analisar as imagens, "constatou-se uma agressão da participante e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada".

Na entrevista, Natália Deodato comentou sobre a escolha dos diretores do BBB 24 de alteraram o Jogo da Discórdia para o Sincerão. Na última dinâmica, os dummies foram responsáveis por despejar o líquido do balde, evitando novas expulsões.

"Hoje em dia, eu acho muito bacana pela questão de segurança dos próprios participantes, evitando também uma humilhação ali ao vivo, em massa e em rede nacional. Eu me senti muito humilhada. Mas assim, com a cabeça amassada, seguimos (risos). Estamos aqui. Pegue teu balde e reage. Não é bote o cropped, é pegue o balde. Vai com a cabeça amassada mesmo e siga o baile. Tá tudo certo", pontuou.







A sister contou mais detalhes da dinâmica, que envolvia um líquido apontado como sujo e fedido: "Não sei qual é o cheiro, qual era a cor. Mas eu sei que por dentro doeu. Por fora, [estava] plena, firme e forte. Aqui não desce do salto. A cabeça não [ficou amassada], mas a dignidade... ela não ficou torta, ela sumiu".

"Eu acho que não tinha nem sangue [correndo nas veias]. Eu acho que tudo saiu de mim aquela hora. Foi uma humilhação tão grande que eu tava sentindo. Não só pela baldada, mas pela quantidade de aguada suja que eu levei naquele dia, que eu não tinha reação. A única coisa que eu queria falar: 'Natália, você não pode abaixar a cabeça nesse momento. Permanece plena e depois você vai pra casa e chora, que é lugar quente'. É assim que eu ajo na minha vida em todas as situações. Posso estar mal e triste, vou botar meu sorrisão, com a minha cabeça e tô indo. Tô pegando meu balde belíssima", acrescentou.

"Hoje, eu rio muito. Vou ser sincera, hoje eu brinco com a situação. Tem hora que eu falo: 'Ai, meu Deus, eu podia ter me sentido da forma que eu tô me sentindo agora naquela época'. Eu podia ter levado por outra perspectiva, mas eu infelizmente acabei me perdendo meu senso de valor, dignidade e jogo. Eu perdi muita coisa naquela água suja. Eu acho que a água suja realmente entrou e o que tinha por dentro foi saindo, porque foi muito forte pra mim", concluiu.

"A baldada e a água foi uma coisa que machucou muito naquele momento. Acho que não pela dinâmica, mas pela quantidade de vezes que eu levei. Se eu tivesse levado dois, eu não teria sentido tanto o quanto eu levei naquele dia. Se eu não me engano, foi 12 ou 14 (...) Você se sente muito impotente diante daquela situação", admitiu.

