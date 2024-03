Reprodução A amiga da Princesa de Gales foi a responsável pelo evento

Emma Sayle é a fundadora da Killing Kittens, conhecida como a festa de orgia mais famosa do mundo, que conta com quase 20 anos e várias edições. A empresária é amiga de Kate Middleton e as duas estudaram juntas em um internato durante o ensino médio. A amizade continua de pé e elas foram fotografadas juntas em alguns eventos.



Emma Sayle é casada e tem três filhos. Ela e Kate Middleton estudaram juntas na escola Downe House, em Cold Ash, na Inglaterra. A instituição abriga meninas e adolescentes dos 11 aos 18 anos. Desde 2005, a Killing Kittens realiza três encontros por mês. De acordo com o Daily Star, as festas geram lucros de 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 9,5 milhões.

Os participantes do evento, geralmente de classe média alta, devem assinar um termo que garante sigilo. A cada edição, até 900 pessoas embarcam nesta aventura, que exige que seus telefones permaneçam desligados durante toda a experiência. As festas são realizadas em mansões rurais e clubes de Mayfair, em Londres, na Inglaterra.

A empresária contou que os eventos são sempre liderados por mulheres e que várias pessoas compartilham camas e contam com uma dominatrix com roupa de látex para misturar prazer com dor. Entretanto, Emma Sayle estipulou regras que todos os convidados devem seguir.







Os homens não podem dar o primeiro passo e a iniciativa deve ser sempre das mulheres, abraçando uma dinâmica feminina progressista. Além disso, todos recebem orientações sobre o consentimento antes e a masculinidade tóxica não é bem-vinda.

"Nossas regras e nossos valores comunitários têm como objetivo aumentar a equidade, permitindo que as mulheres saiam de papéis restritivos de gênero e abracem seu empoderamento sexual, seja explorando os seus desejos, assumindo o controle em situações sexuais ou se sentindo confiantes para pedir o que realmente querem no quarto", explicou em seu site.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko