Reprodução/Instagram O ator da Record foi morto com um tiro na cabeça

Na última quinta-feira (29), o corpo de Edson Caldas Barboza foi encontrado após 27 dias desaparecido. A polícia informou que o ator da Record levou um tiro na cabeça após realizar uma transferência bancária de R$ 85 e entregar seu relógio para os criminosos que o abordaram em seu carro. Ele foi visto pela última vez em um bar no bairro Coelho Neto, no Rio de Janeiro.



Segundo os funcionários da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), a suspeita é de que ele foi vítima de um "golpe do encontro", que consiste em bandidos se passarem por mulheres em aplicativos de relacionamentos para roubar. Até o momento, dois homens acusados do crime foram presos.

Após a transferência bancária, o artista foi amarrado e colocado na mala de seu carro. Os criminosos o levaram para uma mata próxima ao rio Guandu, em Seropédica, onde ele foi executado. Em seguida, os bandidos fugiram e abandonaram o veículo em Queimados.





O carro foi localizado graças ao celular de Edson Caldas Barboza e apresentava marcas de tiro e sangue. "Os integrantes dessa associação criminosa fizeram também outras três vítimas do crime de latrocínio", informou o delegado Mauro Cesar ao G1.

"O modus operandi era sempre o mesmo: ou eles se utilizavam do site, de um perfil falso, e um site de troca de casais, ou se faziam passar por mulheres nas redes sociais e também atraíam as vítimas para esses encontros amorosos. Duas das quatro vítimas morreram dentro da própria casa, após marcarem encontro com essas mulheres por meio desse site", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

