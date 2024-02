Reprodução O youtuber ameaçou ministros do STF e líderes de esquerda

Em julho de 2022, Ivan Rejane foi preso após divulgar vídeos com ameaças ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em liberdade provisória e com tornozeleira eletrônica, o youtuber solicitou autorização para viajar e realizar uma consulta médica com um cirurgião plástico.

O influenciador quer a liberação para poder se mover de Esmeralda a Belo Horizonte, em Minas Gerais. As cidades são separadas por cerca de 60 quilômetros.

A autorização é necessária, pois uma das condições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em sua liberdade provisória é que ele não pode se ausentar da cidade ou ficar fora da residência no período noturno. Caso alguma medida cautelar for violada, sua prisão poderá ser decretada novamente.





De acordo com a defesa de Ivan Rejane, o youtuber tem uma consulta médica no dia 12 de março e deve voltar somente após as 18h. O atendimento será com um cirurgião plástico em uma clínica especializada em Belo Horizonte.

Em seus vídeos, o influenciador prometeu que iria "invadir" e "destruir" o STF, "pendurar os ministros de cabeça pra baixo", e "caçar" os ministros, o presidente e os deputados Gleisi Hoffmann e Marcelo Freixo. No Telegram, ele ainda era administrador de um grupo intitulado Caçadores de ratos do STF, que era suspeito de associação criminosa.

