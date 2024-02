Reprodução/Instagram O advogada da jornalista confirmou sua participação como apresentadora do programa

Nesta quarta-feira (28), Rachel Sheherazade foi escalada como apresentadora de A Grande Conquista. O reality show da Record estreia em maio deste ano e deixou de contar com o comando de Mariana Rios. André Fróes de Aguilar, advogado da jornalista, não conseguiu esconder a emoção e acabou confirmando a contratação.



"A tão esperada notícia chegou!!!!! Que maravilha!!! Agora é aguardar sexta-feira!!!!! SENSACIONAL ! Aos que torcem contra caíram aos prantos!!!! Feliz demais por você minha querida amiga e cliente!!!!", publicou no Twitter/X.



Nos comentários, internautas comemoraram a conquista e ficaram surpresos com a mudança na carreira artística de Rachel Sheherazade. "Então é verdade mesmooo", comentou um dos usuários. "Sexta, pq??? Conta a fofoca completa, oq tá faltando?? Heheheh", questionou outro.







"A Rachel merece demais essa grande oportunidade, eu sabia que essa semana seria diferente, está aí mais uma vitória para a gata, parabéns Rachel, vou estar lá te dando audiência beijoooo!", concluiu outro.



De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a ex-A Fazenda já gravou os primeiros testes em janeiro deste ano. Ela foi considerada a profissional com melhor desempenho para a função. Com isso, a emissora já está correndo para idealizar como será o anúncio do novo comando do reality show.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko