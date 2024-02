Reprodução A artesã retornou para a faculdade e foi rejeitada na sala de aula

Na última quarta-feira (28), Suzane Louise Magnani Muniz, anteriormente conhecida como Suzane von Richthofen, voltou a cursar Direito. A criminosa já ingressou no mesmo curso em 2002, pouco antes de ser presa pela morte dos pais. Agora, ela retomou os estudos na Universidade São Francisco, no campus de Bragança Paulista, onde mora com o marido Felipe Zecchini Nunes.

Para ingressar no ensino superior, a artesã utilizou a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mensalidade do curso gira em torno de R$ 1.220,86, e a instituição oferece modalidades com desconto de 50%.

As aulas na Universidade São Francisco começaram há uma semana, mas Suzane von Richthofen só apareceu pela primeira vez agora. De acordo com colegas, ela não foi nos primeiros dias para evitar se apresentar para a turma e explicar o motivo de escolher Direito.

As aulas dela acontecem no período matutino. Na última quarta-feira (28), chegou discretamente no local, entrou na sala 207 e sentou-se na última fileira de carteiras, próximo à porta. A ex-presidiária vestia camiseta preta, calça cinza, tênis branco e mochila preta nas costas.







Suzane von Richthofen evitou puxar conversa, mas cumprimentou os colegas de turma A notícia de seu retorno logo se espalhou entre os alunos, que foram à sua procura para fazer fotos e vídeos. Ela percebeu a movimentação, mas não pareceu se importar com os registros e passou a maior parte das aulas mexendo no celular.

Uma das imagens da artesã na sala de aula viralizou nas redes sociais e é possível vê-la ao lado de diversas cadeiras vazias. "Ninguém quer sentar ao lado da Suzane von Richthofen na faculdade tadinha", escreveu um dos usuários do Twitter. "Imagina a tensão que deve ser o professor dormir a noite sabendo que deu nota vermelha pra ela. Kkkkkkkkk", comentou outro. "Dá até pra entender o pessoal evitando, mas será que a gente não tá perdendo a chance de conhecer a história dela direto da fonte? Cada um tem um lado da moeda. Eu super dividiria um salgado com a Suzy no intervalo", pontuou outro.



Em 2002, ela estudava Direito Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), mas precisou interromper o curso no primeiro semestre ao ser presa. Condenada a 39 anos de reclusão, continua cumprindo a pena em regime aberto desde o início de 2023.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko