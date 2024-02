Divulgação/Globo Marcus Vinicius, Vanessa Lopes e Rodriguinho já deixaram o BBB 24





Boatos sobre uma possível repescagem no BBB 24 incendiaram as redes sociais nesta semana após uma das patrocinadoras do reality show publicar fotos de uma Casa de Vidro instalada em um shopping center no Rio de Janeiro e instigar os fãs do programa questionando quem eles gostariam de colocar novamente no confinamento. Foi o que bastou para diversas teorias serem criadas.







A coluna foi atrás das respostas oficiais e te conta agora a verdade sobre a movimentação. A Globo nos afirmou que toda a movimentação não passa de uma ação comercial da Oi, empresa de telefonia e banda larga que patrocina o reality show.

Além disso, a resposta da emissora ainda mostra que o processo de repescagem de um dos eliminados do jogo não está previsto para esta temporada. Ou seja, o público não verá o retorno de nenhum participante que já deixou a disputa pelo prêmio.

"Trata-se de uma ação da Oi, uma das marcas patrocinadoras do BBB, mas que não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa", disse a emissora em nota.





Procuramos também a patrocinadora do reality show para entender melhor qual o objetivo dessa dinâmica, tendo em vista que a peça publicitária distribuída em suas redes sociais permite o entendimento de que haverá o retorno de algum eliminado ao confinamento.

"É oficial: 10 brothers já desconectaram do BBB 24 pelo paredão. Se você tivesse o poder da repescagem, quem você gostaria de ver de novo?", diz a arte divulgada pelas redes sociais da marca. Procuramos a Oi para pedir mais explicações sobre a iniciativa, mas até a publicação deste texto não tivemos um retorno.

Veja as artes divulgadas pela Oi:

Reprodução Patrocinador confundiu o público e incendiou boatos sobre repescagem no BBB 24