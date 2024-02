Reprodução Kleber Bambam e Diego Alemão protagonizaram um enorme barraco na Band





Um show de horrores foi armado por Kleber Bambam e Diego Alemão durante a gravação do Programa do João, exibido pela Band, na última terça-feira (27). O campeão do BBB 1 não suportou as provocações do vencedor do BBB 7 e causou um enorme barraco nos bastidores do Teatro Itália, invadindo o switcher e destruindo alguns equipamentos, além de subtrair os cartões de memória da sala de operações que registraram todo o quiprocó. Teve gritos, xingamentos e inúmeras ameaças proferidas no local.







Fontes da coluna relataram que tudo caminhava bem durante a gravação, e que Kleber Bambam havia sido convidado para falar da recente luta contra Acelino Popó Freitas, da qual ele saiu derrotado após um nocaute aplicado em 36 segundos. O clima era ameno e respeitoso, até que a produção resolve apresentar uma "surpresa" ao vencedor do BBB 1. E aí tudo degringolou de vez.

Sem aviso prévio, Diego Alemão entrou no palco e o clima azedou. Os dois trocam farpas pela mídia há anos, com ameaças e indiretas em entrevistas, mas desta vez ficaram cara a cara, e o loiro resolveu tirar toda a história a limpo, com direito a um empurrão na frente do filho de Fausto Silva.



Alemão estava muito irritado. Inicialmente, chegaram a suspeitar que se tratava de uma encenação, mas ele gritava com Bambam e o desafiou a subir no ringue para resolverem suas desavenças. Nossas fontes que acompanharam a gravação relataram que palavrões como "cuzão" e "frouxo" foram proferidos no bate-boca.





Bambam até tentou amenizar o clima e passou a elogiar o rival, na tentativa de diminuir o tom, mas Alemão não arredou. E a coisa só piorou. O campeão do BBB 1 surtou e saiu do palco aos berros, em direção aos bastidores. Ele acessou o switcher, a sala de operações onde fica o diretor do programa, e quebrou equipamentos do local.



Nossas fontes relataram também que ele roubou do local os cartões de gravação do programa e levou embora para sua casa. O mais impressionante nisso tudo é que os seguranças que trabalham no Teatro Itália, local em que é gravado o show de João Silva, não fizeram absolutamente nada para reaver o material.

Hoje pela manhã, a equipe de Bambam já entrou em contato com a produção do programa de João Silva e prometeu que devolverá os cartões de memória que ele subtraiu da sala de operações. Não se sabe, no entanto, se ele deletou os arquivos e as gravações da confusão.

Em contato com a coluna, o advogado Jeffrey Chiquini, que representa Diego Alemão, confirmou todo o barraco e disse que seu cliente quer a realização da luta para acabar com Kleber Bambam no ringue. O campeão do BBB 1, no entanto, nos respondeu pelo WhatsApp com a seguinte mensagem: "Não teve nada". A Band também foi procurada, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.