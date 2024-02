Reprodução O locutor contou mais detalhes de sua saída da emissora de Silvio Santos

Na última terça-feira (27), Téo José foi demitido do SBT após quase quatro anos de contrato. Ao longo desse período, apresentou o Arena SBT e liderou a UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, Copa América e Conmebol Sul-Americana na emissora. O locutor rompeu o silêncio sobre seu desligamento da empresa e deixou claro que já recebeu convites para novos projetos.

Em entrevista ao Pânico, na Jovem Pan, na última quarta-feira (28), Téo José comentou sobre o processo de saída: "Ontem, a minha saída foi às três horas da tarde, né? Eu acertei ali com o Leon Abravanel entre duas e três horas da tarde. Foi uma hora de conversa. E graças a Deus meu telefone já tocou. Já tive até convite para trabalhar nesse final de semana. Eu falei: 'Calma. Esse final de semana, não. Calma'. Eu não sei. Nos últimos dez meses eu experimentei muita coisa".

"Eu estava com muitos planos, é já para esse ano. Aí saí de férias, voltei, tive uma reunião no SBT em janeiro, já vi que a situação não estava tão tranquila e a gente acabou de acertar ontem, então tem muita coisa acontecendo. Eu quero me aventurar um pouquinho no streaming (...) Tudo que eu fiz no streaming deu certo. Por exemplo, no Flow, naquela época, foi a transmissão deles de maior audiência, incluindo o debate com o presidente", acrescentou.

"Tem muita coisa que acontece nessa mídia, que é da televisão, que quando é ruim, a porrada vem imediata, quando é boa. E lógico que eu tenho algumas coisas boas que eu realmente levo pra frente e passo lógico. Então, por exemplo, ninguém fala. Então vamos lá. No SBT, eu não sou apresentador, eu falei: 'Eu sou narrador.' Quando eu apresentei o Arena SBT, que é aquele programa do segundo gelo, eu entrei lá para substituir, 'pronto, fica aí um tempo', beleza, vou ficar aqui. A maior audiência foi quando eu apresentei", afirmou.







"Quando me colocaram no Domingo Esportes, que é às sete e meia da manhã no domingo, a maior audiência fui eu que dei. O Arena SBT, nunca ficou em terceiro lugar, eu apresentando, o SBT Sports nunca ficou em terceiro lugar, eu apresentando (...) Libertadores, Liga dos Campeões, sucesso de audiência, sucesso comercial. Caramba, algum valor eu tenho, não?", questionou.

"Aonde eu for, projeto meu, eu vou levar ele [filho] comigo, eu vou levar. Então eu vou levar agora. Eu acho que quando a gente monta esses projetos de streaming, eu acho que tem que ser equipe bem curta, porque o custo é alto. Eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro e, bem, eu acho que todo mundo tem que ser bem remunerado", concluiu.

Téo José rejeita possível ida à Record

O ex-narrador do SBT negou que esteja negociando com a Record, e afirmou que tampouco o fará, porque ele não gostou da maneira como a emissora tratou Oliveira Andrade em sua recente passagem pela rede de Edir Macedo.

"Eu fiquei bem triste com o que fizeram com o Oliveira. Muita gente tá falando aí 'ah, você podia ir agora pra Record fazer a final do Campeonato Paulista'. Eu já digo. Por ética, eu não pro lugar do Lucas Pereira", disparou.

"Ele entrou no lugar do Oliveira. Mas ele entrou no lugar do Oliveira porque primeiro mandaram embora o Oliveira, aí ele entrou. Oliveira é um bom profissional. É uma das vozes mais bonitas", concluiu.

Em janeiro deste ano, a Record demitiu Oliveira Andrade após duas partidas. O narrador foi contratado para o time das transmissões do Paulistão 2024, mas foi dispensado ao receber críticas do público e por não aceitar ao pedida da direção para mudar seu estilo. Lucas Pereira havia sido desligado da emissora em agosto de 2023, mas foi recontratado para ocupar o lugar do narrador.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko