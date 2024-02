Reprodução O sumiço da Princesa de Gales chamou a atenção dos internautas

Na última quarta-feira (28), o nome de Kate Middleton tornou-se um dos assuntos mais buscados e comentados das redes sociais. A Princesa de Gales está há dois meses sem fazer aparições públicas e o "desaparecimento" contribuiu para os rumores e teorias da conspiração.



Segundo o Palácio de Kensington, em janeiro deste ano, a princesa passou por uma cirurgia no abdômen e ficou 13 dias internada, mas o motivo da cirurgia não foi informado. No mesmo mês, a monarquia britânica comunicou que Kate Middleton retomaria sua agenda público somente após a Páscoa, ou seja, somente em abril.

Com poucas informações sobre seu estado de saúde, internautas levantaram rumores sobre seu "sumiço". E tudo se intensificou ainda mais após o não comparecimento do príncipe William em um evento na terça-feira (27), com a justificativa de que teria um "assunto pessoal".





No Google, as pesquisas mais relacionadas com seu nome envolvem cirurgia plástica para aumento do bumbum e divórcio do seu marido. No Twitter/X, os usuários questionaram em tom de deboche se ela teria feito um corte de cabelo que não a agradou, e levantaram suspeitas até mesmo de que Rei Charles III estaria enciumado com a popularidade da nora. "Amiga, você soube que Kate Middleton cortou a franja errada e agora tá trancada em casa esperando o cabelo crescer???", perguntou.



"A Kate Middleton deve tá fazendo um curso de rainha no Senac", brincou outro. "Para mim é bastante óbvio o que aconteceu com a Kate Middleton... Foi abduzida por alienígenas", pontuou outro. "Recebi mensagem de uma tal Kate Middleton perguntando se eu queria ir pra um lugar chamado Willy Wonka Factory Experience, alguém sabe o que é isso?", brincou outro.



Um perfil da rede social ainda criou uma thread explicando todos os motivos para questionaram o afastamento de Kate Middleton. Ele ressaltou que sua última aparição foi em dezembro de 2023, durante uma caminhada anual de Natal da Família Real, e frisou que o silêncio da Coroa a respeito do estado de saúde da princesa e também sobre seu sumiço tem causado estranhamento por parte da população do Reino Unido.

O que se sabe é que a Família Real enfrenta uma de suas piores fases em termos de popularidade e aceitação, muito em parte pelo fato de rei Charles III nunca ter sido uma das figuras mais carismáticas e emblemáticas da Coroa britânica. Kate, por sua vez, sempre foi querida pela população, e há boatos de que o afastamento da princesa se dê justamente para evitar que o novo monarca ofusque sua imagem.

here’s a simplified thread on the kate middleton/royal family situation, i am not a royalist however i love mess 🧵 pic.twitter.com/N2UFF30xbO — sage ☾ (@counterfetts) February 28, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko