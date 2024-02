Reprodução Os jornalistas foram assaltados durante a gravação

Na última segunda-feira (26), dois jornalistas da TV Metrópole foram surpreendidos com assaltantes enquanto realizavam uma reportagem sobre insegurança no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, no Ceará.



As imagens mostram o jornalista Nathan Gomes explicando como os criminosos agem na região. Ele estava informando que não se intimidam com câmeras de segurança e patrulhamento da polícia, quando dois homens em uma motociclista renderam o jornalista e o cinegrafista do canal.

"O garupeiro foi logo puxando o revólver, anunciando o assalto e pedindo o celular. O cinegrafista falou que não tinha, aí ele [suspeito] olhou para mim e disse que se eu não entregasse eu iria levar um tiro. Eu entreguei e depois ele disse: 'não olha para a gente, senão eu atiro'", relatou.





Após o crime, o repórter terminou de gravação da matéria, acionou a polícia e registrou um Boletim de Ocorrência. Já na última terça-feira (27), a Polícia Militar informou que apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, com o celular do jornalista e uma motocicleta roubada com as mesmas características da filmagem. Os dois foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado contra eles um ato infracional semelhante ao crime de receptação.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko