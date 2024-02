Reprodução/Instagram A artista acredita que conseguiu reverter o cancelamento que sofreu após o reality show

Em outubro de 2023, Cariúcha foi eliminada de A Fazenda 15 e lidou com uma grande rejeição do público fora do reality show. Quatro meses depois, a artista acredita que conseguiu reverter o cancelamento e ainda revelou detalhes de uma briga que protagonizou nos bastidores do SBT, onde apresenta o Fofocalizando.



A cantora ganhou notoriedade em 2009, no Profissão Repórter, da Globo, após viralizar com o meme "a garota da laje". Nove anos depois, foi sondada para ser repórter do Fofocalizando, mas o convite para tornar-se apresentadora chegou somente neste ano.

"Viram o meu desempenho nas redes sociais, que eu virei muito meme (...) É diferente de tudo que eu já pude experimentar. Porque é um programa de fofoca e é a minha cara, né?! Antigamente, eu fazia de graça. Agora, eu tô sendo paga para fazer fofoca", contou.





"Sou sem filtro e não tenho papas na língua mesmo. Eu não puxo saco de artista, não puxo saco de ninguém. Tenho minha opinião própria, e é por isso que eu tô lá, é o meu diferencial. Não tenho medo de me indispor com nenhum famoso, até porque famoso nenhum nunca pagou minhas contas. Não tô nem aí para famoso. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Quando tá errado, eu falo. E quando tá certo, eu também elogio", acrescentou.

Nos bastidores do SBT, a artista protagonizou desavenças com Leo Dias e os dois acabaram se estranhando ao vivo: "Tenho minha opinião, ele tem a dele. Está tudo certo, somos colegas de trabalho e, nos bastidores, estamos de boa. O Leo não leva para o coração. No ao vivo, a gente tem nossos arranca-rabos, nossas discussões, mas nos bastidores somos adultos e não levamos para o coração".

Sobre A Fazenda 15, Cariúcha compreendeu que foi cancelada e precisou lidar com a rejeição do público. "O que A Fazenda me rendeu foi um cancelamento, né? Deu muita popularidade, sim, mas também me deu um cancelamento. Consegui reverter, graças a Deus, e estamos aí trabalhando para mostrar que eu não sou só polêmica, que eu tenho minhas opiniões, que eu tenho o meu carisma", admitiu.

"Sim, me arrependo muito de algumas coisas que fiz lá dentro. Mas não tem voltar atrás no tempo, né? É assumir os erros como eu assumi, pedir desculpas para as pessoas com quem errei, e vida que segue, porque sou ser humano. Acho que eu poderia ter pegado um pouco mais leve, não deveria ter levado muito a ferro e fogo. Deveria ter pensado mais antes de falar, respirado mais antes de falar, mas aconteceu. Pedi desculpa para as pessoas que eu achava que deviam receber as minhas desculpas, com quem eu fui injusta. E quem não erra, né? Perfeito é só Deus. É isso, levei como experiência: não levar tudo ao pé da letra", concluiu.

"Tô solteira. Quero focar no meu trabalho. Claro, solteira, sim, mas a gente pega uns por fora (risos). Dá uns beijinhos ali, dá uns amassos ali. Mas, por enquanto, não quero ter relacionamento porque eu tô focada em trabalhar, tô focada na minha família, nos meus filhos. Acho que relacionamento atrapalha e tira um pouco o foco, exige atenção. E, no momento, eu tô sem tempo nenhum. Porque o tempo que sobra eu fico com a minha família, que é a minha prioridade. O que eu quero agora é trabalhar para dar o conforto para minha família", pontuou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko