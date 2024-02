Reprodução/Record/Edu Moraes A emissora já definiu alguns nomes que estarão na próxima edição do reality show

A segunda temporada de A Grande Conquista, da Record, tem previsão de estreia para maio, logo após o fim do BBB 24, da Globo. A emissora já está a todo vapor e com as produções aceleradas para o reality show, e alguns nomes já foram definidos. Esta edição contará com 100 participantes da Vila e o ex-A Fazenda 14, Alex Gallete, é um dos nomes confirmados no elenco.



A coluna apurou que o influenciador digital, que teve uma participação marcante na temporada mais caótica de A Fazenda, já aceitou o convite para participar pela terceira vez de um reality show da Record.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, a fase de convivência na Vila de A Grande Conquista foi estendida. A atração será mantida por dezoito dias e começará com 100 moradores, 30 a mais do que a primeira edição. Outra novidade é que os famosos e anônimos serão trancados na área desde o primeiro dia para disputar as vagas da mansão.

Em sua primeira edição, reality show da Record apresentado por Mariana Rios contou com 70 participantes na Vila que concorreram a 10 vagas na Mansão. Os outros 10, escolhidos por voto público, foram direto para a casa. Enquanto isso, disputavam desafios e lutavam pelo prêmio de R$ 1 milhão, além de R$ 500 mil em prêmios distribuídos ao longo da temporada.





A Record já está em contato com diversos nomes para firmar contrato. Entre eles, Alex Gallete é um dos famosos confirmados para integrar o elenco do programa. Em 2017, o ator participou do reality show A Casa, apresentado por Marcos Mion, e conquistou o terceiro lugar. Cinco anos depois, entrou em A Fazenda 14 e foi o oitavo eliminado ao receber 11% de votos para permanecer no jogo.

Nas redes sociais, o futuro participante de A Grande Coquista conta com mais de 1 milhão de seguidores. Ele também admitiu, em entrevista ao canal Bruno Di Simone na Real, no YouTube, que já se prostituiu para conseguir novas oportunidades: "Eu precisava me virar. O que me veio à cabeça, a forma de ganhar dinheiro mais rápido, foi tentar me prostituir. Foi tentar ganhar dinheiro dessa forma pra poder investir no que eu queria. Fiquei três meses. Quase fui trabalhar com isso em Londres, mas cerca de um mês antes, surgiu um comercial. Eu não me sentia confortável com isso".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko