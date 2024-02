Reprodução/Band/Renato Pizzutto O apresentador se pronunciou pela primeira vez após realizar um transplante de rim

Na última segunda-feira (26), Fausto Silva foi submetido a um transplante de rins, seis meses após receber um novo coração. O apresentador, de 73 anos, segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein e acredita que receberá alta em uma semana: "O [transplante] de rim é mais tranquilo".



"Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo", contou ao colunista Lauro Jardim, de O Globo. O apresentador já deixou a UTI do local e está instalado em um quarto, onde está sob observação.

Faustão estava com problemas renais e foi internado, no último domingo (25), após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionar o Hospital Israelita Albert Einstein informando que havia um órgão compatível. Há seis meses, ele já havia sido submetido a uma transplante de coração e realizou diálises para filtrar líquidos do corpo.





A última atualização sobre a recuperação dele foi informada por meio de um boletim médico divulgado pelo hospital, enviado na tarde de ontem.

"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juw